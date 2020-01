© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A pochi minuti dalla sua partenza per Valencia, dove vestirà la maglia del club spagnolo fino a giugno, l'ormai ex capitano della Roma, Alessandro Florenzi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Non sono emotivamente pronto per parlare, quando sarà il momento. Vuoi dire qualcosa ai tifosi della Roma? Ci sono tante cose da dire".

Il giocatore partirà domani per la penisola iberica, svolgerà le visite mediche e poi firmerà il suo contratto per i prossimi sei mesi.