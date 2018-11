Roma, Florenzi: "Terremo le polemiche frivole dentro Trigoria"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi, esterno e capitano della Roma, è intervenuto al termine del match contro il Real Madrid (0-2 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Quanto fa male questa sconfitta?

"Fa male fino ad un certo punto, abbiamo fatto un buon primo tempo. Dovevamo e potevamo fare di più. Ma quando giochi contro una squadra di campioni non è mai facile, ti colpiscono alla prima occasione. Il primo gol subito ci ha tagliato le gambe, abbiamo cercato di portare a casa punti, ma non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato".

Ci ha colpito molto l'immagine in cui consolavi Under.

"Sono cose che succedono. Non dovrebbero accadere, ma non diamo la colpa ad Under per la sconfitta di questa sera. Stiamo attraversando un periodo un po' così, ma ci tireremo fuori come abbiamo fatto sempre. Senza far entrare polemiche frivole dentro Trigoria".