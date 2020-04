Roma, Florenzi tornerà dal Valencia ma non per restare. Lo vuole Monchi a Siviglia

Gazzetta.it fa il punto su presente e futuro di Alessandro Florenzi, terzino di proprietà della Roma e ora in prestito al Valencia. Il giocatore riflette sul futuro, la sensazione è che il club spagnolo possa non riscattarlo ma potrebbe restare comunque nella Liga. Perché lo vuole il suo ex direttore sportivo, Monchi, a Siviglia. Difficilmente resterà a Roma, lo strappo non si ricucirà e il futuro potrebbe essere proprio in Andalusia.