Roma, Florenzi: "Vogliamo ripeterci in Champions. Obiettivo C. Italia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi, jolly della Roma, ha rilasciato un'intervista a Sportmediaset. Queste le sue parole: "Abbiamo finito il 2018 con il piglio giusto. Sappiamo che possiamo e dobbiamo fare meglio e ci proveremo all'inizio del 2019, quando servirà dare continuità. Dobbiamo cercare di ritrovarci, il gruppo è la base per ripartire e ti può salvare in qualsiasi circostanza. Da soli le partite non si vincono. La Coppa Italia è un obiettivo importante per la Roma ma non dobbiamo togliere i sogni dalla nostra testa, la Champions League non dico che sia un'utopia ma sarebbe un sogno fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso e cercare addirittura di migliorare. Non ci manca la cattiveria, a volte non siamo stati concreti come squadra. Siamo mancati anche nella voglia di non prendere gol e non parlo solo dei quattro difensori".