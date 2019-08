© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Sky Sport, al termine della gara pareggiata contro il Genoa, interviene il capitano e difensore della Roma, Alessandro Florenzi. Queste le sue parole: "Peccato, volevamo uscire con un altro risultato, dobbiamo migliorare, abbiamo iniziato con delle buone giocate in avanti, dobbiamo far meglio dietro. Non è un discorso dei singoli, ma in generale, tutti dobbiamo migliorare in fase di non possesso. Abbiamo il derby alla prossima e non lo devo certo raccontarla io. Una partita sentita, speriamo di fare bene. Dzeko? “Non voglio essere presuntuoso, però, credo che da fuori tante cose siano inventate o forzate. Edin è un professionista esemplare, era stipendiato dalla Roma e ha fatto il professionista. Di verità ce n’è ben poca. Dzeko è un campione e non devo dirlo io”.