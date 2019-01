Roma, Florenzi: "Zaniolo e Pellegrini i pilastri del futuro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il jolly della Roma, Alessandro Florenzi, ha rilasciato un'intervista a Sportmediaset parlando anche dei giovani e della sua fascia da capitano: "Zaniolo sta facendo bene, è entrato nella nostra filosofia. Ora è sulle ali dell'entusiasmo ma come gli ho detto deve restare con i piedi per terra. Sono sicuro che la sua famiglia lo aiuterà. Anche Pellegrini sta facendo bene, lui e Nicolò saranno due pilastri futuri per questa Roma. Vorrei essere un capitano che si avvicini a De Rossi ma so che non è facile. Ho una strada lunga e difficile per arrivare al percorso di Daniele e Totti. Per diventare come loro ci vogliono tanti anni, devo ancora migliorare. Critiche dei tifosi? La sento e la lascio passare perché so che posso fare un qualcosa di più in campo, è giusto che i tifosi facciano la loro parte. Ognuno di loro la pensa diversamente. La cosa che ci accomuna è il bene della Roma. Sono tornato dopo 11 mesi di assenza, a volte - lo ammetto - avrei dovuto riposare ma per questa maglia ho fatto di tutto e giocato anche con le inflitrazioni. Il razzismo? Questa è un'emergenza. Non vorrei mai che mia figlia sentisse questi cori allo stadio, ad esempio. Tutti i tifosi però non sono così, è importante saperlo. La cosa importante è avvicinare le famiglie allo stadio. Non so se sia giusto o meno interrompere la partita, ci sono posizioni discordanti. Di Francesco? Al mister devo una fiducia importante. L'anno scorso, dopo 11 mesi di assenza, ho giocato oltre 40 partite. Cerco di ripagare la sua fiducia dando il massimo ogni giorno. Nazionale? Siamo partiti bene, c'è un buon gruppo con tanti giovani e grandi veterani. Abbiamo riportato entusiasmo, mancava da tempo. Ora iniziamo bene il girone. Il mercato? Stiamo recuperando gli infortunati, poi ovviamente decide la società. Astori? Ieri era il compleanno, l'ho pensato, penso che questa domanda possa finire qui".