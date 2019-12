© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' anche tempo di cessioni in casa Roma. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sulla lista partenza ci sarebbero Juan Jesus, Diego Perotti e Javier Pastore: sono questi tre i designati da Gianluca Petrachi a lasciare la Capitale per fare cassa. Inoltre - si legge - torneranno a breve anche Bruno Peres dal San Paolo e probabilmente Steve Nzonzi, viste le recenti problematiche col Galatasaray. Quest’ultimo ha ampio mercato, in particolare si parla di Everton e Lione.