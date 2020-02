vedi letture

Roma, Fonseca: "Abbiamo sempre reagito quando abbiamo perso palla"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha commentato ai microfoni di Roma TV il successo contro il Lecce: "I primi 30 minuti siamo stati molto bene in campo - riporta Vocegiallorossa.it creando alcune occasioni di gol, andando subito a pressare dopo aver perso il pallone. Poi abbiamo gestito, è stato importante non prendere gol, è la seconda partita consecutiva che non prendiamo gol. Il campo? Devo dire che ero preoccupato per la partita di rugby, ma i ragazzi che lavorano alla manutenzione del campo hanno fatto un lavoro fantastico, il campo era in buone condizioni e non era facile dopo una partita di rugby. Abbiamo sempre reagito quando abbiamo perso palla, abbiamo tenuto bene in fase difensiva, grazie anche al lavoro di Veretout e Cristante. Davanti abbiamo attaccato la profondità con aggressività. Abbiamo fatto quasi 30 tiri e questa è la dimostrazione di quanto abbiamo attaccato. Su cosa si è lavorato principalmente in questa settimana? Soprattutto sulla testa dei giocatori. Non era un problema tecnico o tattico, ma solo mancanza di fiducia. Parlando coi giocatori abbiamo ricostruito quella fiducia che c'era prima. Come sta Pellegrini? Lorenzo ha giocato bene, non ha sbagliato quasi mai. All'intervallo però era un po' affaticato e col risultato che avevamo maturato ho deciso di non rischiarlo".