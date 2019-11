Roma, Fonseca alla Bild: "Gladbach forte. Non possiamo perdere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervista esclusiva ai microfoni della Bild per il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, in vista della sfida di questa sera contro il Borussia Moenchengladbach.

Dopo il rigore dell'andata ha affermato che è difficile accettare la decisione. L'ha accettata adesso?

"Devo accettarla, ma soffrire di questo errore all'ultimo minuto è stato molto, molto difficile. Perché era una situazione molto chiara. Meritavamo una vittoria in quella partita. Se avessimo vinto avremmo fatto un grande passo in avanti e il Borussia avrebbe ancora due punti in classifica".

Il VAR avrebbe impedito tutto questo.

"È una competizione così importante che non è accettabile non avere il VAR. Perché c'è il VAR in Champions League e non in Europa League? Ma per fortuna l'UEFA cambierà presto".

Che gara si aspetta?

"Innanzitutto, dobbiamo sapere che ci sarà una grande atmosfera allo stadio, come sempre in Germania. Sulla forza del Borussia c'è poco da dire. Sono i primi in un campionato molto competitivo. Sono molto forti in attacco e quando perdono la palla lavorano molto bene. E, cosa più importante: sono imprevedibili".

Cosa intende dire?

"Giocano con molti sistemi di gioco diversi: 4-3-3, 4-2-3-1, e ora anche con una linea di tre in difesa. Non so cosa posso aspettarmi".

Ha una spiegazione del perché il Borussia non ha ancora vinto in Europa League?

"Forse si concentrano di più sul campionato. Ma contro di noi hanno lottato molto. Penso che non si aspettassero che la prima gara accadesse così. Ma nessuno si aspetta una vittoria per 4-0 da Wolfsberg in Germania. E non si sono ancora ripresi da quella gara".

Come affronterà la sfida a Gladbach?

"La cosa principale sarà mantenere la nostra identità. Vogliamo avere la palla, vogliamo attaccare. Dobbiamo mantenere questa ambizione, indipendentemente dal fatto che siano primi in Bundes. Il nostro obiettivo è quello di passare al turno successivo. Ma sarà una partita molto difficile. Sono forti e se vogliono passare, non possono permetterci di perdere".

Con la sua squadra, sta andando abbastanza bene. È imbattuto da fine settembre, ora hai vinto contro il Napoli. Cosa le piace di più della sua squadra in questo momento?

"L'atteggiamento. Abbiamo molti infortuni nella nostra squadra e devo cambiare molto ma siamo tutti uniti. Se riusciamo a mantenere questo spirito, credo che possiamo ottenere molto".

Perché tutto funziona così bene?

"All'inizio della stagione abbiamo detto ai giocatori: se stiamo tutti uniti possiamo essere più forti e penso che ai giocatori piaccia il modo in cui giochiamo e vedono che questo dà loro più valore. Posso fare un esempio. Quando Dzeko stava pensando se prolungare o no il suo contratto, Alessandro Florenzi lo ha chiamato e gli ha detto: se rimani, ti darò la fascia da capitano. Dzeko lo ha apprezzato molto, sebbene non abbia accettato l'offerta".

Conosciamo Dzeko della Bundesliga. Quanto è importante per la sua squadra?

"Non trovo parole per lui. È un grande, grande professionista. Lavora tanto per la squadra, anche in difesa. Abbiamo parlato un po 'del Gladbach, ma è stato qualche tempo fa".