Roma, Fonseca: "Atalanta fortissima, ma vogliamo lottare fino alla fine. Villar coraggioso"

A margine della vittoria sul campo del Cagliari, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Abbiamo cambiato cinque giocatori perché abbiamo avuto la partita contro il Gent e avevamo molti giocatori stanchi, tra cui Dzeko. Kalinic si stava allenando bene, ma non solo lui, anche gli altri che hanno giocato hanno fatto una buona partita".

C'è stata troppa sofferenza?

"Sì, non c'è bisogno di soffrire così. Abbiamo avuto molte occasioni per chiuderla, dopo il primo gol abbiamo avuto cinque occasioni nitide. Non avessimo vinto sarebbe stato ingiusto".

Con questo Mkhitaryan dall'inizio del campionato la classifica sarebbe stata diversa?

"Questo non posso dirlo. Sta tornando molto bene, oggi ha fatto una bellissima partita. Migliora di giorno in giorno".

Pellegrini dove lo mette?

"Questi sono buoni problemi per un allenatore, il problema è quando non ci sono giocatori. C'è spazio per tutti, soprattutto per i giocatori bravi".

Qualche gol preso di troppo...

"È un rischio, la marcatura preventiva è sempre stata fatta per Cristante, qualche volta per Villar e i due centrali. È un rischio, ma il Cagliari non ha avuto molte occasioni".

L'Atalanta è più pronta di voi?

"L'Atalanta è molto forte, offensivamente è fortissima. Sono in un buon momento, come sempre in questa stagione. Ma noi vogliamo lottare fino alla fine per il quarto posto, dobbiamo crederci e arrivare fino in fondo".

Quanto è presente nella sua testa l'idea che l'Europa League vi qualifica alla Champions?

"Dobbiamo vincere contro il Siviglia, che è una squadra fortissima, poi pensare di partita in partita. Non è giusto in questo momento pensare alla finale quando abbiamo una doppia sfida che negli ultimi anni ha vinto tre Europa League. Il Napoli sta tornando, il Milan è forte".

Un giudizio sulle prove di Villar e Bruno Peres?

"Villar è un giovane di grande qualità, come ha dimostrato oggi. Non possiamo dimenticare che è un ragazzo che giocava nella seconda divisione spagnola. Ha fatto una partita di coraggio. Bruno è un terzino che ha qualità offensiva, deve migliorare difensivamente, ma ha qualità importanti per un terzino. Ha questa capacità di uscire dalla pressione, ma deve migliorare nella reazione quando perde la palla, deve essere più veloce. Abbiamo giocatori in area che possono segnare, e Under ha optato per una soluzione individuale. Poi Bruno non ha reagito quando Under ha perso la palla, in quel momento non doveva succedere".