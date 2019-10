Roma, Fonseca: "Avremmo potuto segnare tre o quattro gol"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il pari dei giallorossi sul campo del Wolfsberger: "Non abbiamo controllato sempre la partita. Ci è mancato l'ultimo passaggio, abbiamo avuto molte occasioni, avremmo potuto segnare tre o quattro gol. Sapevamo che loro pressano molto, soprattutto a sinistra. Non sapevamo come superare la pressione, è molto pericoloso perdere palla. Il turnover? Non ho scelta. È difficile in questo momento far giocare alcuni giocatori, molti sono stanchi. Avremo una partita già domenica".