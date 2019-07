Interrogato sul futuro di Nicolò Zaniolo nella conferenza stampa di presentazione, l'allenatore Paulo Fonseca, ha così parlato di uno dei casi di mercato più scottanti in casa Roma: "Ha grande talento e ci crediamo tanto. Ma, dico a lui e a tutti: per me conta il presente e il futuro. Chiunque deve meritarsi questa squadra in ogni allenamento. Gode della mia fiducia, credo in lui e nei suoi compagni. Penso che si possano fare grandi cose".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Fonseca.