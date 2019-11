Roma, Fonseca: "Basaksehir? Servirà spirito e il giusto atteggiamento"

Fonte: vocegiallorossa.it

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo la vittoria ottenuta con il Brescia:

Avete recuperato energie nella sosta:"Sì ma non abbiamo messo intensità nel primo tempo, senza aggressività e velocità. Nell'intervallo abbiamo parlato e poi nella ripresa abbiamo giocato meglio".

Questa squadra non ha avuto frenesia nel trovare il vantaggio, poi dopo il gol si è sbloccata "Sì, è normale accada così. Nel primo tempo non c'è stata l'aggressione dello spazio, non abbiamo fatto bene le cose negli ultimi metri. Nel secondo tempo, dopo il gol abbiamo vinto in equilibrio, fiducia e abbiamo giocato meglio, senza fare una grandissima partita ma sicuramente meglio".

Nel primo tempo avreste dovuto rischiare di più la giocata in verticale? "Non c'era spazio nel corridoio centrale e non trovavamo la migliore soluzione, oltre ai cross dei terzini. Non è così che deve essere e dobbiamo migliorare".

Giovedì ci sarà una gara delicatissima con il Basaksehir. La Roma è superiore, testa alta e si va a far male all'avversario: "Dobbiamo dimostrarlo in campo. Sarà una gara molto importante,solo con spirito di squadra e con il giusto atteggiamento si potrà vincere".

Oggi avete trovato il varco sulle palle inattive, ci state lavorando molto? "Sì, prima della gara studiamo sempre come far male sulle palle inattive. Siamo una squadra aggressiva, quando giochiamo con squadre più basse possono diventare importanti le palle inattive".