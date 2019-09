Roma, Fonseca: "Basaksehir squadra esperta. Servirà molta attenzione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida contro l’Istanbul Basaksehir in Europa League: “La squadra sta imparando e nell’ultima gara abbiamo fatto una bella partita e credo che dobbiamo continuare così, migliorando sempre di più. Andiamo a giocare contro una squadra esperta, con giocatori come Robinho, Skertel o Clichy e dobbiamo fare una partita attenta per cercare di vincere. - continua Fonseca – Non dobbiamo pensare troppo avanti, ma alla prossima gara, a una sfida alla volta. Turn over? Dobbiamo cambiare per forza qualche giocatore perché non è possibile schierare gli stessi a distanza di due giorni”.