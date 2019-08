Roma, Fonseca blinda Dzeko. Titolare “controvoglia” con il Real Madrid

© foto di Insidefoto/Image Sport

Da “Edin è anima e corpo con noi” a “il nostro gioco verte su di lui”, il viaggio è breve. Per la precisione dieci giorni e con due protagonisti: Fonseca e Dzeko. Era il 31 luglio quando il tecnico portoghese usciva per la prima volta allo scoperto dopo un gol e un assist contro il Perugia del centravanti bosniaco. Poi ieri la conferma ai microfoni di Sky Sport: “Non prendiamo in considerazione una sua uscita”. Parole difficilmente fraintendibili e alle quali si aggiungono: “Domani (oggi, ndr) sarà titolare con il Real Madrid”. Dunque fugato ogni dubbio. Dzeko sarà presentato questa sera alle 20 allo stadio Olimpico con il resto della squadra.

MERCATO - Morale della favola: la Roma non è certa di poter arrivare a Higuain o Icardi e conferma l’ex City fuori e dentro lo spogliatoio. Il mercato d’altronde non lascia spazio, per il momento, ad alternative migliori e per Petrachi il piano B è la permanenza del bosniaco anche in scadenza di contratto (giugno 2020). A Roma, però, si dice “fare i conti senza l’oste”. Già, perché Dzeko, nonostante viva bene nella Capitale, in giallorosso proprio non vuole restare. I due incontri di questa settimana del suo agente, Silvano Martina, con l’Inter ne sono la prova. Il contenuto poi è sempre lo stesso: “Tranquilli, vogliamo venire a Milano”. A questo poi si aggiunge anche il “like” Instagram dell’attaccante a un post nerazzurro di Lukaku. Marotta e Ausilio, però, non vorrebbero andare oltre Ferragosto per la definizione della trattativa. Per questo sono disposti ad arrivare a offrire 20 milioni più il giovane Esposito, autentico gioiello della cantera Inter e già messosi in luce nell’ICC. Insomma, Petrachi continua a lavorare e se non riuscisse ad arrivare a uno tra Icardi e Higuain, farebbe il tifo affinché l’ex nove nerazzurro finisca al Napoli per poter prendere l’esubero di lusso Milik. Fino a quel momento Dzeko resta il titolare della Roma, anche se controvoglia e già da questa sera con il Real Madrid.