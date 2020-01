Roma, Fonseca: "Buona gara a parte i primi 10 minuti. Peccato per Zaniolo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata contro la Juventus, il tecnico della Roma Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1:

Sull'infortunio di Zaniolo?

"E' un momento difficile per noi, per Zaniolo era un grande momento, un giocatore importante per la nostra squadra, è difficile dire di più, deve pensare a recuperare velocemente ma non è facile".

Cosa è successo nei primi 10 minuti?

"E' difficile dopo 8 minuti prendere due gol con una squadra come la Juve ma dopo abbiamo fatto una buona gara, con coraggio, abbiamo attaccato e creato chiare occasioni da gol, solo i primi minuti sono andati male poi abbiamo fatto una buona gara".

Soddisfatto del girone di andata della Roma?

"Non sono soddisfatto per gli ultimi due risultati ma sono fiducioso perché la squadra ha creato, ha giocato con coraggio".

Fate pochi gol?

"Oggi abbiamo fatto 22 tiri in porta, nell'altra gara 31 ed è difficile spiegare quante abbiamo tante occasioni, dobbiamo lavorare per migliorare la finalizzazione".

Come pensa di cambiare la squadra senza Zaniolo?

"Non ho avuto tempo di pensarci, ma non abbiamo molte soluzioni in questo momento, c'è solo Under e vediamo: devo pensarci molto, devo capire come possiamo cambiare senza Zaniolo".