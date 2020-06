Roma, Fonseca: "Buone risposte alla prima gara. Dzeko? Quei gol li segnano i campioni"

vedi letture

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo per 2-1 contro la Sampdoria: "E' stata la nostra prima partita, abbiamo creato almeno tre situazioni chiare per segnare. Purtroppo siamo andati sotto, la squadra è rimasta tranquilla e abbiamo ripreso a giocare: nel secondo tempo abbiamo fatto una partita diversa".

Come mai ha lasciato fuori Pellegrini?

"E' stato infortunato, ha fatto soltanto tre o quattro giorni di allenamento: non era pensabile rischiarlo. Ha fatto molto bene, un bel passaggio per Dzeko, adesso vediamo per le prossime partite".

Sarà più semplice entrare in Champions superando l'Atalanta o vincendo l'Europa League?

"Abbiamo due strade. L'Atalanta è una grande squadra ma, noi dobbiamo crederci fino alla fine. Non possiamo perdere altri punti, noi ci crediamo: pensiamo prima a noi, poi vedremo. E non dimentichiamo l'Europa League contro il Siviglia, che è una grande squadra. Ora pensiamo solo al campionato, sono fiducioso per il futuro".

Dzeko è il più forte attaccante che abbia mai allenato?

"E' un grandissimo giocatore, due gol del genere erano difficilissimi: li fanno soltanto i campioni".

Cosa ne pensa di Ibanez?

"Lo vedo in allenamento, Mancini ha avuto qualche problema come Pellegrini. Ibanez ha lavorato molto bene e ha fatto una buona partita, si merita questo momento: non è facile esordire per un giovane, ha giocato bene".

Come sta Zaniolo?

"Sta recuperando bene, ha cominciato ad allenarsi con la Primavera: in una o due settimane tornerà a lavorare con noi" .