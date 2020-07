Roma, Fonseca: "Che emozione la gara col Siviglia. Peres? Adatto al nuovo modulo"

Al termine della consueta conferenza stampa per presentare la sfida contro la Fiorentina, l'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha risposto alle domande dei tifosi attraverso Socios.com:

Bruno Peres al suo rientro doveva essere ceduto, invece ora si sta rivelando un’arma importante: che ne pensa?

“Bruno sta giocando molto bene, secondo me questo è un modulo adatto per le sue caratteristiche, è un giocatore molto offensivo e forte. Arriva maggiormente in zona gol, sta giocando molto bene a destra ma ha fatto bene anche a sinistra nell’ultima partita, sono molto contento per lui in questo momento”.

Vista la nuova formula dell’Europa League, pensa sia una grande occasione quella di disputare 4 partite per ottenere 3 obiettivi? Come vi state preparando?

“Adesso stiamo pensando solo al campionato, dobbiamo pensare che la prima partita è con il Siviglia che ha vinto 5 Europa League negli ultimi anni. Sono una squadra molto forte con un grande allenatore, dobbiamo capire che è una partita da vincere altrimenti siamo eliminati. È una situazione nuova per tutti, ma credo che sarà una partita con una grande carica emozionale. Se non si vince, si è fuori e ciò sarà importante”.

Qual è la cosa più importante del calcio italiano che ha imparato nel suo primo anno di Serie A?

“Il calcio italiano è diverso, sto imparando molto. Per me è importante capire che tutti in squadra possono giocare in più ruoli e con moduli diversi, tutti vogliono giocare. È importante capire che tutte le partite sono storie a sé, ogni partita ha una storia diversa ed è importante preparare bene la squadra a livello strategico”.