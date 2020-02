vedi letture

Roma, Fonseca chiaro: Smalling e Mkhitaryan da confermare. Ma sono due situazioni diverse

Mister Paulo Fonseca vuole blindare sia Chris Smalling che Henrikh Mkhitaryan. Come sottolinea il Corriere dello Sport di questa mattina, l'allenatore portoghese sarebbe infatti già stato chiaro con la dirigenza della Roma: i due esperti calciatori arrivati in prestito dalla Premier League devono essere confermati anche per il 2020-2021.

Smalling - Per il difensore del Manchester United i contatti tra Petrachi e la dirigenza inglese vanno d'altronde avanti da mesi: Smalling ha già dato il suo benestare alla permanenza nella capitale, ma i Red Devils chiedono ben 20 milioni di euro per il suo cartellino e la qualificazione alla prossima Champions sarà dunque decisiva.

Mkhitaryan - È diversa la situazione dell'armeno di proprietà dell'Arsenal, che in proporzione finora ha sì segnato più di Dzeko (5 gol in 723 minuti giocati), ma si è anche dovuto fermare già due volte nel corso della stagione a causa rispettivamente di un problema agli adduttori e di uno stiramento alla coscia. Valutazioni in corso, tra pro e contro, coi giallorossi che non hanno ancora deciso il da farsi sul classe '89 (stessa età di Smalling).