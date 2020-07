Roma, Fonseca: "Col nuovo modulo stiamo costruendo qualcosa. Soddisfatto dei centrali"

Roma beffata nel finale dall'Inter, che riacciuffa i giallorossi con un calcio di rigore trasformato da Lukaku. A margine del due a due contro i nerazzurri, Paulo Fonseca ha parlato così a Sky Sport:

È un'occasione persa?

"Sì, chiaramente. Abbiamo perso due punti, perché abbiamo fatto una bellissima partita. L'Inter non ha creato situazioni, ha segnato su due palle inattive. Ma questo è il calcio. Sono soddisfatto della prestazione della squadra, non del risultato".

Ha la percezione che si stia costruendo qualcosa, merito forse anche del nuovo sistema?

"Sì, devo dire di sì. La squadra sta imparando a tutti i livelli, fisicamente e tatticamente. Stiamo giocando bene con il nuovo modulo".

Al di là del modulo, ha trovato gli uomini giusti per questo sistema.

"Con questo modulo Spinazzola e Bruno Peres, che sono due giocatori forti, hanno maggiore libertà di attaccare. Mkhitaryan e Pellegrini possono ricevere palla per accelerare il gioco. Anche Veretout si inserisce bene in questo sistema, può raggiungere posizioni più offensive. E la squadra mi sembra equilibrata. Possiamo pressare alto, questo ci dà una maggiore aggressività".

Anche Kolarov e Mancini hanno beneficiato del nuovo modulo.

"Sono d'accordo. Anche Ibanez sta molto bene, è un centrale veloce, che copre la profondità ottimamente. Kolarov ha fatto la sua seconda partita in questa posizione e ha fatto bene, così come Mancini e lo stesso Ibanez. Sono soddisfatto dei centrali. Sono tutti giocatori che hanno qualità in impostazione".

Questo modulo lo riproporrà anche in Europa?

"Vediamo come si comporta la squadra, ma sono fiducioso".

State giocando con due trequartisti più stretti: ha rinunciato all'idea dell'esterno che stringe verso il centro?

"No, abbiamo giocato sempre con l'esterno che converge verso l'interno. Adesso giochiamo con Mkhitaryan e Pellegrini, che si comportano bene in fase difensiva. Stanno giocando bene, sono soddisfatto delle loro prestazioni".