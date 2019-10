Roma, Fonseca con il dubbio sulla trequarti: Cristante più di Veretout

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Mai come questa volta per me sarà facile scegliere la formazione”, lo ha detto Fonseca alla vigilia della gara con il Cagliari a causa dei tanti infortuni che hanno colpito la Roma in questa prima parte di stagione, solo in ultimo quello di Zappacosta. In realtà, però, un nodo tattico persiste ancora ed è quello del trequartista. Pastore, come annunciato dallo stesso allenatore, non è ancora pronto a disputare due gare consecutive così ravvicinate da titolare. La scelta allora ricade tra due calciatori: Cristante e Veretout. Entrambi lo hanno già fatto in passato anche se in un modo decisamente diverso rispetto a come deve essere interpretato il ruolo del 10 nel calcio di Fonseca. “Nessuno dei due ha le caratteristiche ideali per ricoprire quella posizione, ma viste le circostanze inevitabilmente la scelta ricadrà su uno di loro” ha aggiunto il mister.

LA SCELTA – Nella rifinitura di ieri ha provato entrambi. Contro il Cagliari, però, dovrebbe essere Cristante a cominciare da trequartista. Il portoghese si fida di più dell’ex Atalanta. Bryan in poco tempo, al pari di Fazio, Kolarov e Dzeko, è diventato uno dei leader dello spogliatoio e soprattutto una delle pedine imprescindibili nello scacchierete dell’ex Shakhtar. Più volte Fonseca ha ribadito come sia il calciatore che più di tutti abbia capito il suo gioco e quanto intelligente tatticamente sia. Questo, unito a un passato che comunque vede Cristante segnare con la maglia dell’Atalanta lo stesso numero di reti (7) da trequartista e da mediano, ma con 3 partite in meno, fa sì che oggi all’Olimpico potrebbe essere il 4 giallorosso a iniziare dietro a Dzeko. Per ripensarci poi ci sarà tipo fino a un’ora dal fischio d’inizio e Veretout con il Lecce ha chiuso in quella posizione dopo l’infortunio di Mkhitaryan. Una scelta non semplice e dalla quale dipende parte dell’equilibrio della squadra.