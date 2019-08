Roma, Fonseca: "Contro il Real dobbiamo essere coraggiosi"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di Roma Tv al termine del pareggio contro l'Athletic Bilbao: "Ci sono state diverse cose positive, abbiamo provato a far circolare di più la palla. Abbiamo commesso degli errori nella prima fase di costruzione, dobbiamo continuare a lavorare. Mi è piaciuta la disponibilità dei miei giocatori nel ripartire da dietro, l'Athletic Club è avanti nella preparazione, non ci ha favorito nemmeno il terreno di gioco. È una squadra di qualità, le spagnole giocano in questa maniera".

Il tecnico dei giallorossi ha introdotto anche l'amichevole di domenica 11 agosto contro il Real Madrid: "Abbiamo avuto il merito di concedere poco, i gol presi sono stati commessi per errori nostri, perché non abbiamo concesso tanto. Abbiamo costretto il nostro avversario ad arretrare nella propria area di rigore. Noi giochiamo con le ali interne per dare spazi ai terzini. Perotti si abbassa molto anche quando non c'è bisogno. Real Madrid? Dobbiamo dimostrare coraggio anche contro di loro, al di là degli avversari, non dobbiamo mai perdere la nostra identità, anche contro grandi squadre dobbiamo essere fedeli alle nostre idee".