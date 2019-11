Roma, Fonseca contro la FIFA: quando giocare troppo rovina il calcio

Fonte: Dal nostro inviato a Monchengladbach

La Roma sta convivendo da settimane con un'emergenza infortuni che costringe il tecnico Fonseca a riproporre spesso e volentieri gli stessi giocatori, gli unici rimasti sani, abili e arruolabili. Il tecnico giallorosso non si è mai nascosto nel criticare i calendari troppo fitti pensati e stilati dalla UEFA e dalle varie federazioni e anche nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Borussia Monchengladbach, non ha perso l'occasione di parlarne ancora.

Disposto a tutto - L'allenatore romanista ha dichiarato di essere perfino pronto a perdere parte del proprio stipendio pur di vedere le squadre dei migliori campionati, giocare meno partite nel corso della stagione: "Con questi calendari, non vedremo mai i nostri campioni al 100%". Il portoghese ha aspramente criticato chi sta progettando le stagioni del calcio che conta, con sfide ogni due giorni e nuove competizioni in vista sia per le Nazionali che per i club che aumenterebbero ulteriormente l'usura dei calciatori. Va bene il calcio business "vedere le partite quando sei a casa piace a tutti" ha proseguito il tecnico, ma il rischio è che a risentirne sia proprio lo spettacolo. Adesso si punta sulla quantità e la qualità potrebbe man a mano subire una netta ridimensionata.

I soldi prima di tutto - A fare da contraltare alle dichiarazioni di Fonseca, ma anche a quelle di diversi altri colleghi in giro per l'Europa, ci sono proprio le federazioni internazionali, a cominciare dalla FIFA. Il nuovo progetto di Mondiale per Club per esempio, porterebbe le società a dover far fronte a una nuova competizione che aggiungerebbe altre partite alle stagioni delle squadre più importanti d'Europa, costringendo i calciatori a un tour de force quasi impossibile da sostenere. E' evidente, dalla Coppa del Mondo in giù, come la Federazione pensi più a come guadagnare soldi e spremere il più possibile la mucca dei diritti televisivi piuttosto che salvaguardare la qualità e l'integrità fisica dei giocatori. Se in futuro questa tendenza verrà confermata, gli infortuni saranno sempre di più e incideranno anche nel mercato, con rose più ampie, giocatori scontenti, soldi buttati e spettacolo a rischio. Fonseca ha lanciato un piccolo allarme che se dovesse allargarsi ad altri colleghi diventerebbe un grido. Aiuto, il calcio ha bisogno di rifiatare.