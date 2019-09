© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo sul Lecce: "E' sempre importante vincere questo tipo di partite. Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo controllato il gioco e creato molte occasioni da gol. Abbiamo sbagliato un rigore, penso che i ragazzi hanno lavorato molto".

Come mai nel primo tempo così tanti tiri concessi al Lecce?

"Lo sappiamo che questo tipo di gioco porta questa situazione. Dobbiamo però dire che avremmo potuto vincere con cinque, sei gol".

Non avete subito gol.

"Smalling ha fatto una buona partita come Mancini. E' importante non subire gol, penso che il modulo non è importante ma la dinamica della squadra. Mi piace come si muove la squadra".