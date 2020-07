Roma, Fonseca: "Cristante ha qualità nella difesa a tre, col Parma ha fatto molto bene"

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha analizzato così la vittoria di questa sera col Parma ai microfoni di Roma Tv: "Abbiamo fatto bene, abbiamo dimostrato di essere sempre in partita, ma non sono contento per l’atteggiamento in alcune situazioni. Nella ripresa abbiamo avuto tante occasioni che non si possono sprecare, se facciamo il terzo gol la chiudiamo. Non sono soddisfatto del risultato”.



Cosa è cambiato dalla partita contro il Napoli?

“I ragazzi hanno capito che solo noi possiamo cambiare la situazione. Se cambiamo ora, cambiamo il presente e il futuro. I ragazzi lo hanno capito, hanno dimostrato spirito di squadra e questo è importante. Possiamo anche perdere, ma dobbiamo mostrare ambizione, e oggi i ragazzi l’hanno mostrata”.

Continuerà a dare minutaggio a tanti giocatori?

“Credo sia importante avere una stabilità, ma ora non è possibile, Nella prossima non avremo Cristante e Mkhitaryan, ma dobbiamo tenere gli stessi giocatori. Ora dobbiamo recuperare per Brescia”.

Questa vittoria può dare una scossa?

“Vincere fa sempre bene per tornare alla fiducia, ma è solo una partita seppur buona. Dopo tre sconfitte non si gioca con la stessa ambizione, quindi è stato importante vincere, ma anche la prossima lo sarà”.

Come mai la scelta di Cristante in difesa? Può diventare un grande difensore?

“Ho pensato varie cose. Credo che quando giochiamo a tre lui può fare il centrale per giocare la palla. Penso che sia chiaro a tutti che ha qualità in fase di impostazione, come abbiamo visto oggi: ha fatto molto bene”.