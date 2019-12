© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa quest'oggi, ha chiuso una volta per tutte l'argomento legato al capitano Alessandro Florenzi, peraltro tornato titolare nell'ultima sfida contro l'Inter: "Non parlo di situazioni specifiche e di questo non voglio parlarne più. Quando penso che abbiamo bisogno di Florenzi gioca, sennò no".