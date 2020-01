Il tecnico della Roma Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby con la Roma, ha parlato delle condizioni di Amadou Diawara: "Sono ottimista. I prossimi giorni sono importanti. Ora non abbiamo bisogno di operarlo. Sta migliorando e credo che non avremo bisogno di un intervento. Ho parlato con lui e mi ha detto che sta meglio rispetto a ieri. I prossimi giorni saranno fondamentali".

