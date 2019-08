Roma, Fonseca: "Dietro solo colpi ponderati. Domani Fazio con Jesus"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato del mercato in difesa e delle scelte per la gara col Genoa di domani in conferenza stampa. "Per quanto riguarda l'arrivo di un centrale non è un segreto che lo stiamo cercando. Ci serve un giocatore con esperienza e che migliori la squadra. Non vogliamo prendere un giocatore tanto per prenderne uno. E' importante che sia una scelta ponderata e con Petrachi abbiamo parlato di questo. Qualora si presentasse un'occasione la coglieremo. Per quanto riguarda Mancini, è un calciatore giovane, che è appena arrivato quest'anno alla Roma, è un giocatore che sta crescendo bene, un giocatore che era abituato a giocare con un sistema di gioco diverso di quello che io chiedo, è un giocatore del quale sono soddisfatto per l'evoluzione che sta avendo, in ogni caso domani la coppia di centrali sarà Fazio-Jesus".