© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Durante l'odierna conferenza stampa il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha risposto ad una domanda riguardante l'utilizzo della difesa a 3 nella sfida contro la Roma. Questo il pensiero del tecnico portoghese alla vigilia della gara col Lecce: "Il problema non è il modulo di gioco, a volte gli diamo troppa importanza. Quello che più conta è la dinamica di squadra: anche se scendiamo in campo con un sistema diverso, il nostro modo di giocare non cambia. L'utilizzo della difesa a 3, a gara in corso, non ha avuto nulla a che vedere con i miei trascorsi in altre squadre. Volevamo essere soltanto più sicuri in alcuni momenti. I gol subiti non sono dipesi dal modulo con la difesa 3. Anzi in futuro non escludo, se lo riterrò opportuno, di utilizzare ancora questo sistema".