Roma, Fonseca: "Dobbiamo migliorare in attacco"

Intervenuto ai microfoni di Roma TV, il tecnico Paulo Fonseca ha commentato il successo dei giallorossi contro il Genoa:

Vittoria importante?

"Si, giocare qui non è facile, abbiamo fatto una buona partita, un primo tempo quasi perfetto tranne il gol concesso. Il secondo tempo abbiamo un po' sofferto, ma siamo sempre stati concentrati e abbiamo meritato la vittoria".

Ha visto progressi in avanti?

"Si, ma anche quando abbiamo perso abbiamo creato molto, dobbiamo concretizzare. La squadra deve migliorare in attacco, ma sono soddisfatto per come abbiamo giocato".

Come si spiega la difficoltà di inizio secondo tempo?

"Il merito è del Genoa, loro hanno cominciato a giocare bene sul lungo e siamo andati in difficoltà nelle seconde palle. Ci hanno messo in difficoltà, ma i ragazzi si sono comportati bene e Pau Lopez ci ha salvato".

Meglio nelle situazioni di emergenza?

"Se vinciamo sempre così, si. È vero che nei momenti di difficoltà la squadra ha sempre risposto bene, ma è meglio avere tutti a disposizione".

Dzeko meno solo rispetto alle ultime partite?

"Si, ci abbiamo lavorato molto sulla fase offensiva. La squadra ha sempre creato molto, ma ultimamente abbiamo lavorato tantissimo".