Roma, Fonseca: "Domani più decisiva per il 'Gladbach che per noi"

Fonte: Dal nostro inviato a Monchengladbach

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Borussia Monchengladbach in Europa League: "Penso che sia più decisiva per il Borussia che per noi. E' una partita importante per le due squadre. E' una partita diversa da quella di andata. Per quanto riguarda gli arbitri, l'errore di Collum è passato e non dobbiamo pensarci più. Dobbiamo pensare a lottare tutti insieme per vincere domani".