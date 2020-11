Roma, Fonseca dopo il 5-0: "Siamo entrati in campo molto bene, Pedro ha portato intensità"

vedi letture

Dopo il successo casalingo contro il Cluj, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "E' importante sempre non prendere gol. Sembra che sia stata una partita facile ma il Cluj ha ottenuto buoni risultati in Europa League. Penso che siamo entrati in campo molto bene, abbiamo fatto una partita molto seria e quando è così le cose sono più facile. Mi è piaciuta quasi tutta la squadra".

Quanto ha aiutato Borja Mayoral il fatto di aver schierato una sorta di 3-5-2?

"Può essere importante per questa partita. Ho scelto questo sistema non per far giocare Mayoral con un altro attaccante ma perchè mi sembrava il sistema giusto per questa partita. Mayoral e Mkhitaryan hanno fatto un'ottima partita, ma ho sempre detto che Borja è un giovane e va aiutato".

Terza gara senza subire reti. Cosa significa?

"Che la squadra nella fase difensiva è sicura. Abbiamo fatto una partita difensiva molto sicura".

Non l'è piaciuto qualcosa?

"No no. Mi è piaciuto tutto (sorride ndr)".

Si aspettava un impatto del genere di Pedro?

"Me lo aspettavo. Pedro è un grande professionista, è un giocatore diverso che sta aiutando la squadra. L'importante è giocare con questa intensità e Pedro l'ha portata".

Ci descrive Tommaso Milanese?

"Il risultato ha permesso di avere un'opportunità per questi ragazzi. La Primavera sta facendo un lavoro importantissimo, due o tre giocatori lavorano normalmente con noi. Milanese ha meritato questo momento. E' importante il risultato ma penso che sia stato importante dare un'opportunità a questi giocatori".

Cristante può giocare anche dietro la punta?

"Può anche giocare in questa posizione ma in questo momento non abbiamo Diawara, i centrocampisti che abbiamo sono più offensivi. Lui è forte nell'inizio della costruzione dell'azione e nell'appoggio all'attaccante".