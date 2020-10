Roma, Fonseca: "Due punte in futuro? Non è facile, ma abbiamo altre possibilità"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha commentato a Roma TV il successo ottenuto oggi contro l’Udinese: “Era molto importante vincere oggi, la squadra ha fatto due buone partite con Verona e Juventus, ma non abbiamo vinto, oggi era importante vincere contro un avversario che si chiude molto ed è pericoloso in contropiede. Abbiamo giocato molto bene, ma siamo stati pochi aggressivi quando abbiamo perso palla. Dopo il gol abbiamo capito che dovevamo difendere il risultato e vincere”.

Su Ibanez, un lavoro che parte da lontano?

“Sono contento di vedere un giocatore crescere, vale anche per Mirante e Santon. Sono fiduciosi ora e per questo hanno fatto una buona partita”.

Abbiamo perso due palloni sull’asse centrale con Pedro-Mkhitaryan e Dzeko

“Sì è vero, quando avevamo la palla davanti all’area di rigore non abbiamo attaccato con la giusta cattiveria, loro ci hanno allungato molto in profondità cercando di metterci in difficoltà, ma ci siamo difesi bene”.

Si poteva osare qualcosa in più?

“La squadra ha fatto una partita molto realista, quando abbiamo capito che era importante difendere lo abbiamo fatto. Non possiamo sempre vincere giocando tutto il tempo nell’area avversaria, è importante anche che la squadra lavori tutta insieme per difendere il risultato”.

Possibile vedere una Roma a due punte in futuro?

“Vediamo, siamo preparati per giocare con due sistemi di gioco. Quello a due punte al momento non è facile, abbiamo altre possibilità, come ha sempre giocato la squadra. Per alcuni momenti della partita possiamo anche giocare così per fare gol, ma adesso non siamo preparati per iniziare una partita dall’inizio così”.