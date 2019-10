Roma, Fonseca: "Dura accettare il risultato. Spogliatoio devastato"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Roma TV parla il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, dopo l'1-1 contro il 'gladbach. “Abbiamo giocato bene, con tutte le difficoltà che abbiamo ora questo risultato non è giusto. Non abbiamo meritato questo finale di partita: la squadra ha lottato, corso, giocato una buon partita, sicura difensivamente. Non possiamo scordare che abbiamo giocato con la prima in classifica in Germania. Devo dire che non è facile accettare questo risultato. Nel primo momento di costruzione possiamo costruire in 3 con Mancini in mezzo, a volte lo abbiamo fatto, ma lui ha giocato come centrocampista e penso abbia fatto una buona partita: non è facile cambiare ruolo e giocare bene. Non abbiamo molto tempo per lavorare tra due partite, è una questione mentale. Non mi è piaciuta ultima partita, ma oggi abbiamo giocato bene con grande fiducia: penso che sia questione di mente, lo spogliatoio ora è devastato con questa situazione, ma dobbiamo pensare alla prossima partita”.