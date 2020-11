Roma, Fonseca: "Dzeko in campo qualche minuto col Cluj per valutarlo in vista del Napoli"

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani in Europa League contro il Cluj:

Continuare a vincere, è questa la missione europea?

"Principalmente è vincere. E' una partita importante per noi. Dobbiamo fare tre punti. Non possiamo pensare alla partita che abbiamo fatto in casa, è una partita difficile ed è una squadra complicata da affrontare in trasferta".

Emergenza in difesa, cambierà il modulo e passerà alla difesa a 4?

"E' una possibilità ma vedremo domani. In questo momento mancano diversi difensori centrali e dunque potremmo cambiare".

Calafiori tornerà a giocare dal 1'?

"Calafiori giocherà titolare e lo farà benissimo".

Dzeko come sta?

"Ovviamente Dzeko si è allenato solo due giorni senza grande intensità ma non si è mai fermato a casa. Penso che potrebbe giocare qualche minuto in questa partita così da poterlo valutare in vista del Napoli. E' importante fargli giocare qualche minuto in questa partita per vedere come sta fisicamente".