© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Fonseca si presenta come nuovo allenatore della Roma. E nella sua prima conferenza stampa a Trigoria, il nuovo tecnico giallorosso ha risposto anche ad una domanda sulla situazione legata all'attaccante Edin Dzeko, nel mirino dell'Inter, in particolare se abbia già parlato o meno con la punta bosniaca per tracciare una linea futura: "Non ci ho parlato, ma so che Petrachi lo ha fatto. Voglio che restino qui solo i giocatori felici di rimanere e che siano motivati. Avere calciatori pienamente dediti alla causa è fondamentale".