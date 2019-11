Roma, Fonseca: "Dzeko troppo isolato in attacco. La squadra è stanca"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca, dopo il ko sul campo del Parma, è stato intervistato da Roma TV:

Problemi di stanchezza? "Penso che la stanchezza sia un fattore importantissimo in questo momento. Oggi la squadra era stanca, questi giocatori hanno giocato tutte le partite e oggi abbiamo pagato la stanchezza. Siamo stati lenti, poco reattivi"

Problemi di cinismo o poca lucidità? "Abbiamo avuto delle occasioni, ma il Parma è stato molto pericoloso in contropiede. Il Parma ha segnato, si è chiuso e per noi è stato tutto più difficile".

Come andava gestita la partita? "Abbiamo avuto nel primo tempo difficoltà con le marcature preventive. Poi attaccare è stato molto difficile, non c'erano spazi e non riuscivamo a creare superiorità sulle fasce. Penso che la stanchezza di Pastore ha influito molto".



Serviva più pazienza per fare male al Parma? "La squadra vuole sempre vincere, forse potevamo gestire meglio il gioco, ma è una questione di ambizione. Era importante vincere oggi, a posteriori possiamo dire che potevamo gestire meglio la partita, ma comunque abbiamo creato delle occasioni. Non siamo stati reattivi e il Parma è andato bene in contropiede".

Dzeko spesso è rimasto troppo isolato? "È vero, Dzeko è stato molto solo. Senza spazi Zaniolo e Kluivert cercavano di aprire il campo, credo che Justin abbia giocato bene, ma Dzeko è stato troppo solo, con Pastore anche lontano da lui".