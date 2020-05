Roma, Fonseca e l'impatto con la A: "Ogni gara una sfida tattica, sono rimasto colpito"

vedi letture

Intervistato da ESPN, il tecnico della Roma Paulo Fonseca parla dell'impatto con la serie A: "In passato mi sono sempre concentrato sulla mia squadra, lasciando che gli altri si preoccupassero per noi. In Serie A non puoi farlo, ho dovuto trovare degli equilibri tra i miei principi e questa nuova realtà. Qui deve sempre pensare a come gioca l'avversario: la qualità degli allenatori è così alta che non puoi concentrarti solo su te stesso, deve adattarti continuamente al tuo avversario. Sono rimasto veramente colpito, ogni partita è faticosa, una vera sfida tattica. Ogni gara ha la sua storia, non puoi mai rilassarti. Ti prepari ma è difficile sapere esattamente come giocherà l'avversario".