Roma, Fonseca e le critiche al calendario: "Perché Genoa e Samp giocano di lunedì e noi no?"

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il CSKA Sofia di Europa League soffermandosi sul fatto che i giallorossi non hanno mai giocato di lunedì dopo una sfida europea: "Io non voglio cercare scuse, ma per me è una questione di sensibilità. Per me è difficile capire perché le squadre che giocano in Europa League e poi domenica. Non capisco perché Sampdoria e Genoa possono giocare di lunedì e non noi. E' una questione di sensibilità, è difficile recuperare così. Dovremmo avere più attenzione per le squadre che giocano in Europa League".