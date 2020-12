Roma, Fonseca: "Episodi parlano da soli: non capisco il primo giallo a Pedro. Obiang da rosso"

vedi letture

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 contro il Sassuolo: "Gli episodi parlano da soli, non posso comprendere l'arbitraggio. Non capisco come si possa dare un giallo a Pedro come il primo preso. Poi nel secondo tempo Pellegrini ha subito un fallaccio: posso capire che l'arbitro non abbia visto, ma il VAR doveva richiamarlo per il rosso a Obiang. Ho detto a Maresca che non capivo il primo giallo di Pedro, solo questo, e sono stato espulso".

A breve il servizio completo.