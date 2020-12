Roma, Fonseca: "Era importante tornare a giocare bene, Borja Mayoral sta crescendo"

vedi letture

Dopo il successo contro lo Young Boys, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Non posso dire che è una reazione, ma una continuità dopo una partita dove non abbiamo fatto bene. Era importante ritornare a giocare bene, a vincere e abbiamo fatto una bellissima partita. Abbiamo vinto per il primo posto che era importante garantire oggi".

Cosa ci può dire di Calafiori?

"Mi è piaciuta molto la sua partita come di tutti gli altri. Sta crescendo, è più pronto e per me è importantissimo sapere che tutti i giocatori che sono fuori vogliono giocare".

E' migliorare anche Borja Mayoral.

"Molto. Sta crescendo di partita in partita. Oggi ha lavorato molto per la squadra".

Come stanno Smalling e Veretout?

"Ho speranza del recupero di Veretout. Con Smalling sono più pessimista perchè non si sta allenando. Abbiamo una situazione di mancini che non saranno a disposizione con il Sassuolo. Vediamo la situazione di Veretout che non ha avuta nessuna lesione".

Cosa intende per "mancato coraggio" che intendeva dopo Napoli?

"Parlavo della fase offensiva. E' vero che abbiamo avuto un piccolo problema difensiva ma la squadra non ha sentito consapevolezza di quanto è successo. Abbiamo lasciato giocare e questo non può succedere. In tutti i momenti la squadra deve avere questo coraggio di giocare, cosa che non abbiamo fatto a Napoli".

Problema di personalità?

"No. E' stato un problema della partita. E' stato un giorno difficile".

La sensazione è che tutti quelli che erano in campo volevano giocare.

"Per me quello che è stato più importante è sentire che tutti i giocatori vogliono giocare. E' importante che tutti i ragazzi quando scendono in campo possono trasmettere questo sentimento all'allenatore e oggi hanno fatto bene".