vedi letture

Roma, Fonseca: "Era importante vincere, i ragazzi vogliono cambiare marcia"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo la vittoria di Europa League con il Gent: “Era importante vincere e non prendere gol. Abbiamo vinto, non era facile in questo momento, I ragazzi hanno lavorato per cambiare questo momento E chiaro che non abbiamo la stessa fiducia di prima, ma vogliamo cambiare questo momento, era importante vincere”.

La posizione di Cristante?

“A questa squadra piace pressare con due attaccanti, abbiamo visto che con le squadre che difendono con 3 vanno in difficoltà. Volevamo bloccare il loro primo pressing, abbiamo fatto bene la prima costruzione, ma poi abbiamo creato poche linee di passaggio quando giocavamo davanti. Dovevamo essere più sicuri e rischiare di più dopo la prima linea di pressione”.

Oggi prende solo il risultato o anche la prestazione?

“È stato importante per la fiducia della squadra non prendere gol, non posso dire che abbiamo fatto una grande partita perché non è vero, ma vincere era molto importate per noi e non prendere gol anche. Credo che col ritorno dei buoni risultati la qualità del gioco possa migliorare”.

Cosa non le è piaciuto oggi?

“Abbiamo iniziato la partita bene, tirando tanto. La squadra avrebbe potuto giocare meglio, ma era importante riprendere la fiducia. I giocatori hanno provato a cambiare questo. Vogliamo sempre accelerare la giocata, la cosa più importante è la fiducia della squadra, questo risultato può aiutarla”.

I tifosi?

“I tifosi sono stati fantastici. Capiscono quando la squadra ha bisogno di aiuto, oggi hanno appoggiato la squadra. Voglio elogiarli”.