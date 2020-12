Roma, Fonseca esalta il Sassuolo: "Mi piace e merita il 3° posto, per noi sarà una gara difficile"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Sassuolo, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha speso belle parole per il suo prossimo avversario in campionato: "Domani si affronteranno due squadre offensive, noi e il Sassuolo. Mi piace molto il modo di giocare di De Zerbi, che allena una squadra molto forte offensivamente e che mira al controllo della partita. Sarà una gara difficile, il Sassuolo sta molto bene e ha vinto quattro gare in trasferta".

La sorprende vedere un campionato così aperto?

"Nient'affatto. Ci sono sette-otto squadre molto forti e non mi sorprende che il campionato sia molto equilibrato oggi. Il Sassuolo per esempio sta giocando veramente bene e merita senza alcun dubbio la sua posizione di classifica attuale (terzo con gli stessi punti dell'Inter, ndr)".