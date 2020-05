Roma, Fonseca: "Eusebio è stato un grande. Ma Cristiano Ronaldo lo ha già superato"

Nel corso di una lunga intervista a Fox Sport Brasil, l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato anche della sua preferenza tra i migliori portoghesi d'ogni tempo. Cristiano Ronaldo o Eusebio? “Io non ho avuto il privilegio di vedere Eusebio giocare dal vivo, ero molto piccolo, ma so che è stato uno dei migliori del mondo. Non ho dubbi di affermare che le cose che sta facendo Cristiano Ronaldo sono al di sopra di quelle fatte da qualsiasi altro calciatore portoghese. Posso dire che CR7 ha già superato Eusebio, benche' sia nato anch'io in Mozambico come Eusébio e ho un grandissimo rispetto per lui.”