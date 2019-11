Roma, Fonseca fa melina e sposta la pressione sulle spalle di Rose

Fonte: Dal nostro inviato a Monchengladbach

Paulo Fonseca, ha deciso di spostare tutta la pressione sul collega Marco Rose in vista della sfida di questa sera contro il Borussia Monchengladbach in Europa League. A precisa domanda sulle ambizioni della sua Roma in ambito europeo e sull'importanza della partita del Borussia Park, il portoghese non ha avuto esitazione nel rispondere: "Questa partita è senza dubbio più decisiva per loro che per noi". In effetti i tedeschi, nel Gruppo J, hanno conquistato solo due punti, di cui uno rubato nel vero senso della parola all'Olimpico due settimane fa. La Roma non viaggia a vele spiegate, ma i 5 punti messi in cascina fino a oggi e soprattutto le 3 vittorie consecutive in campionato, gli permettono di allentare la pressione e di giocare con la testa decisamente più sgombra rispetto ai puledri.

Obiettivo tre punti - Detto questo però, è chiaro che Fonseca punti a vincere in uno stadio che porta bene alle italiane, visto che sono più di 40 anni che il 'Gladbach non ci batte e che nell'ultimo confronto la Fiorentina di un altro portoghese come Paulo Sousa vinse 1-0 grazie a una punizione di Bernardeschi. L'idea è quella di aspettare con ordine le folate offensive tedesche e poi puntare forte sul "sempre verde" Dzeko e sul momento decisamente prolifico di Zaniolo. Qualche cambio di formazione verrà apportato, soprattutto per provare a far respirare chi nelle ultime settimane ha dovuto giocare sempre per evidenti problemi di infortuni e squalifiche, ma non sarà un turn over massiccio.

Sogni europei - Contrariamente a quanto troppo spesso si pensi, la Roma sembra tenere molto all'Europa League e in conferenza lo hanno sottolineato sia l'allenatore che Pau Lopez. Gli è stato chiesto più volte, cosa pensi della seconda competizione continentale, in sintesi: ingombro o opportunità? Con la sua flemma che ricorda un po' il fado portoghese, la risposta è stata netta: "Alla Roma vogliamo vincere sempre". Un messaggio che dovrà arrivare dritto al cuore dei giocatori che questa sera una cosa non dovranno sbagliare assolutamente, ovvero l'approccio alla partita. Uno stimolo in più arriverà anche dal risultato dell'andata, quando lo spogliatoio romanista si ritrovò a fine gara con le mani nei capelli per un errore arbitrale gravissimo che ha tenuto a galla proprio i tedeschi, condannando la Roma a combattere nel girone, probabilmente fino all'ultima giornata.