Roma, Fonseca fa segnare tutti e con Pellegrini obiettivo doppia cifra

Da oggi la Roma torna ad allenarsi al gran completo a Trigoria dopo la pausa per le Nazionali. Un break, se così vogliamo definirlo, che ha visto comunque in campo molti dei giallorossi che hanno lasciato la Capitale. Dunque poco relax e tanti minuti: è il caso di Dzeko che con la sua Bosnia gioca entrambe le partite, la prima da titolare e la seconda da subentrato. Ora si appresta a vivere un nuovo tour de force con i giallorossi e la condizione, lo testimoniano i gol, non è delle migliori. L’attaccante non segna dalla gara con il Milan, per questo Fonseca nelle ultime uscite si è dovuto ingegnare e sopperire a questa mancanza con i gol degli altri giocatori e in particolare di Zaniolo, il quale ha trovato 4 delle 5 reti stagionali proprio nelle ultime sette partite ufficiali. La Roma, non a caso, con nove marcatori differenti in Serie A è al secondo posto di questa speciale classifica. Meglio (con 10) hanno fatto solo Inter, Atalanta, Napoli e Cagliari).

RECUPERO - In doppia cifra la squadra di Fonseca ci andrebbe considerando l’Europa League, dove in più ha segnato Spinazzola. In campionato, invece, resta ferma a nove, ma fondamentale è il recupero di Lorenzo Pellegrini, ancora a secco quest’anno con i colori giallorossi. Prima dell’infortunio, infatti, ha trovato il gol solamente contro l’Armenia in Nazionale nella sosta di settembre. Tanti assist (4) ai compagni di club, ma nessuna rete. Un dato questo che vorrà cambiare già dalla prossima domenica con il Brescia. Sicuramente tornerà tra i convocati e incomincerà a mettere i primi minuti nelle gambe dopo due mesi di stop. Con lui Fonseca avrà anche la possibilità di cambiare maggiormente gli uomini li davanti liberando uno tra Pastore e Dzeko. Già, perché il sette giallorosso può prendere sia il posto dell’argentino che di Zaniolo, lasciando a Nicolò la possibilità di fare il falso nueve al posto del bosniaco. Insomma, dove non arriva il singolo prova a dare una mano il gruppo e nell’emergenza la Roma si è già scoperta più forte di quanto potesse pensare.