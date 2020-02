vedi letture

Roma, Fonseca: "Facile inventarsi le cose... noi non nascondiamo nulla"

Intervenendo in conferenza stampa prima della sfida della sfida al Gent, il tecnico della Roma Paulo Fonseca parla così del suo rapporto con la squadra: "Abbiamo una buona relazione, come sempre. E' facile inventare cose di spogliatoio ora come i colloqui con i giocatori. Siamo qui per lavorare onestamente senza nessuna intenzione di nascondere niente. Siamo qui a lavorare e non è giusto quando si inventano queste cose".