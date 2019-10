© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Dazn, al termine della gara vinta contro l'Udinese, parla l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avute molte occasione anche con un giocatore in meno. Penso che abbiamo meritato di vincere. Abbiamo avuto molte occasioni con tanti giocatori. Tutto insieme abbiamo lottato e abbiamo continuato a giocare in inferiorità numerica. Non voglio parlare del rosso a Fazio, è tutto molto chiaro. Carattere della squadra dopo l'espulsione? Il carattere di questi giocatori è grande, hanno capito che serviva difendere ma anche attaccare con molto pericolo. Quando tu stai in 10 la tendenza è di difendere, ma noi noi. Volevamo fare più gol. Pastore? E' soprattutto una questione fisica, lui sta bene in questo momento giocando le ultime partite. Oggi ha fatto una partita bellissima, ha qualità e sta recuperando fiducia. Mancini? Si tratta di una bella sorpresa come centrocampista. Ora penso cosa fare la prossima partita, se spostarlo in difesa o lasciarlo in mediana visto come sta giocando bene. Florenzi? Sta bene, è una scelta. Lavora molto bene, è il nostro capitano. La squadra sta giocando bene, ma penso che Florenzi giocherà".