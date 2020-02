vedi letture

Roma, Fonseca: "Fischi a Pellegrini? Nessuno ama il club come lui"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Roma Paulo Fonseca commenta così i fischi dell'Olimpico per Lorenzo Pellegrini: "Lui sta bene. Ho parlato con lui a fine partita. Lorenzo è forte e adesso penso che tutti devono capire che è un giocatore che sente più la Roma e la responsabilità rispetto ad altri. In questo momento difficile ha sentito più la responsabilità dell'essere romano. E' il giocatore che ama più la Roma in questo momento e non è stato facile. Non possiamo però dimenticare quanto sia stato importante in questi primi sei mesi della stagione. E' un forte ragazzo e penso che recupererà velocemente la migliore forma. Io comunque non ho sentito nessun tifoso contro la squadra, hanno capito la squadra e hanno dato il loro supporto per tutta la partita. E' un segno che sono al fianco della squadra".

