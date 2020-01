© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"È stata una sua decisione". Protagonista in conferenza stampa, l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, è tornato sulla cessione di Alessandro Florenzi: "Onestamente, quello che è successo è stato soltanto che lui aveva voglia di giocare di più. A fine stagione c'è l'Europeo: lui ha parlato con me e con la società di questa possibilità. Penso che sia stata una buona soluzione per Florenzi. Però non abbiamo pensato più in là: è in prestito, poi vedremo quale sarà il suo rendimento, anche in Nazionale, e valuteremo. In questo momento non abbiamo pensato molto alla prossima stagione".